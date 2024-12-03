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Эксперт оценил угрозу курьеров для российской экономики

HR-специалист Мурадян: борьба с курьерами не устранит перекос в экономике

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Depositphotos

Сегодня в мире активно развивается цифровизация и растет рынок интернет-торговли, на фоне чего профессия курьера становится все более востребованной и оплачиваемой. Однако борьба со службами доставки будет неэффективной и не избавит от перекоса в экономике — вместо этого лучше работать над улучшением оплаты труда в других сферах. Об этом в беседе с 360.ru заявил HR-специалист Гарри Мурадян, комментируя заявление Минпромторга о вреде сервисов доставки.

Напомним, накануне директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что на работу на должность курьера или упаковщика устраиваются миллионы людей, в то время как в других секторах экономики работников не хватает. По его данным, в России насчитывается минимум 1,5 млн курьеров, а также полмиллиона сборщиков заказов.

Мурадян согласился, что зарплатный рынок в России не сбалансирован, и предложил рассмотреть этот вопрос на примере профессоров в вузах, зарплаты которых сопоставимы с курьерскими. Однако в данном случае решать проблему нужно именно в сфере образования, пояснил он.

«Если мы хотим привлечь талантливых специалистов в университеты, необходимо создать условия для достойной оплаты труда и профессионального роста», — подчеркнул HR-специалист.

Вместо борьбы со службами доставки, по мнению Мурадяна, властям следует повышать зарплаты в других сферах, а также обеспечивать условия для профессионального роста работников — только так, по его мнению, можно избавиться от перекоса в экономике.

Исследования ранее показали стремительный рост зарплат курьеров.

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