Курьеры создают проблемы для экономики России, заявили в Минпромторге

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы.

Как отметил Кузнецов, на работу на должность курьера или упаковщика устраиваются миллионы людей, причем большинство этих из них можно назвать физически здоровыми и сильными. По его словам, именно таких работников не хватает в других секторах экономики.

«Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?» — задался вопросом Кузнецов в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования».

По данным представителя Минпромторга, в России числятся как минимум 1,5 млн курьеров, а также полмиллиона сборщиков заказов. Кузнецов считает, что такие службы отучают потребителей ходить по магазинам, а сами сервисы такие сервисы являются убыточными.

В октябре стало известно, что Wildberries запускает бесплатную грузовую доставку до покупателей по России и в странах присутствия.