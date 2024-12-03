Исследования показали стремительный рост зарплат курьеров

За последние четыре года средняя заработная плата пешего курьера в Москве увеличилась на 100%, в то время как у программистов этот показатель составил 77%. По данным исследования сервиса SuperJob, проведенного по запросу ТАСС, в течение 2025 года в России ожидается сохранение высокого числа вакансий для курьеров.

«В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в два раза (на 100%). Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%. Понятно, что у программистов динамика заработных плат замедляется из-за эффекта «высокой базы» (+10 тыс. рублей для разработчика за год это всего +2 или 3%, а для пешего курьера в столице +14%), однако сам по себе прирост зарплат курьеров впечатляет», — подчеркивается в итогах исследования.

Эксперты объясняют такой подъем зарплат не только стремительным развитием электронной торговли и популярностью доставки, но и распространением самозанятости, что позволяет сервисам экономить на налогах и увеличивать выплаты курьерам.

За последний год количество вакансий в службах доставки возросло на 12%, а число резюме увеличилось на 7%. В течение одного месяца количество вакансий увеличилось на 10%, при этом резюме стало на 6% больше. Сезонный рост является обычным явлением для данного рынка, поскольку сервисы доставки готовятся к новогоднему шопингу.

Накануне директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы.

Как отметил Кузнецов, на работу на должность курьера или упаковщика устраиваются миллионы людей, причем большинство этих из них можно назвать физически здоровыми и сильными. По его словам, именно таких работников не хватает в других секторах экономики.

Ранее в России предложили обязать курьеров получать права на электросамокаты.