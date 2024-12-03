ФСБ: москвич производил в Подмосковье мефедрон под руководством лиц с Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Москвы 1987 года рождения, которого заподозрили в производстве мефедрона на деньги, полученные от лиц с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Установлено, что россиянин при координации неустановленных лиц из Украины на предоставленные ими денежные средства арендовал <...> дачный дом, который оборудовал под лабораторию по производству наркотического средства», — рассказали силовики.

По данным ведомства, лаборатория функционировала в подмосковном Егорьевске. Подробности уточняются.

2 декабря суд в Московской области приговорил к пожизненному заключению основателя платформы по распространению наркотиков «Гидра» Станислава Моисеева. Кроме него были осуждены еще 15 организаторов даркнет-рынка. Во время обысков у них нашли около тонны наркотических веществ.

Подробнее о рассвете и закате «Гидры»», а также преступлении и наказании ее создателей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об инциденте в Краснодарском крае, где шесть человек отравились, попробовав выпечку коллеги с марихуаной.