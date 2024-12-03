ФАС выдала предписание «Почте России»

«Почта России» нарушила закон о конкуренции, решив ограничить доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает ТАСС.

«Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Служба выдала предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства», — отметило ведомство.

«Почту России» привлекут к административной ответственности».

В ФАС добавили, что на сегодняшний день граждане могут выбрать такой вид получения почтовых отправлений от органов власти с помощью Единого портала госуслуг. Возможность проверить наличие такого согласия получателя корреспонденции есть только у информационной системы АО «Почта России».

22 ноября сообщалось, что «Почта России» выставила на торги более 60 объектов недвижимости общей стоимостью 5,8 млрд рублей. Компания распродает имущество, чтобы возместить убытки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам.