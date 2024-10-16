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Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

Греф: «Почта России» проиграла маркетплейсам из-за жесткого регулирования

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Почта России» проиграла большинству маркетплейсов в борьбе за потребителя из-за своей политики регулирования, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит ТАСС.

«Если сравнить регулирование для «Почты России», то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть», — отметил Греф.

По его словам, в момент зарождения конкуренции между «Почтой России» и онлайн-ретейлерами необходимо было установить для всех участников рынка одинаковые условия. Речь идет не о «навешивании гирь» на маркетплейсы, а об освобождении традиционного игрока, подчеркнул глава Сбера.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у правительства остались вопросы к развитию «Почты России». Премьер указал на необходимость тщательно проанализировать сервис, в том числе в части организации розничного бизнеса и решения имущественных вопросов.

Ранее россиянам раскрыли правила отправки лекарств в другой город или страну.

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