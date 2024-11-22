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«Почта России» распродает склады и офисы, чтобы закрыть убытки

«Почта России» выставила на торги офисные помещения и склады на 5,8 млрд рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Почта России» выставила на торги более 60 объектов недвижимости общей стоимостью 5,8 млрд рублей. Компания распродает имущество, чтобы закрыть убытки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Российского аукционного дома (РАД).

Большая часть объектов расположена в Московском регионе. Также на продажу выставлены несколько лотов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах. В основном это офисные помещения, склады и гаражи.

По итогам трех кварталов 2024 года чистый убыток «Почты России» составил 9,4 млрд рублей. Показатель более чем в три раза превысил результат за аналогичный период прошлого года.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам.

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