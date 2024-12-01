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В Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах

В Думе хотят снизить количество уроков для уменьшения нагрузки на школьников

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Сокращение количества уроков в день может помочь снизить нагрузку на школьников, не ухудшая при этом уровень их знаний. Такую точку зрения высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна ЛантратоваСправедливая Россия — За правду») в интервью ТАСС.

Лантратова отметила, что одной из основных проблем современного образования является его чрезмерная ориентация на академические успехи, при этом зачастую игнорируется физическое и эмоциональное состояние учащихся. Это приводит к хронической усталости, стрессу и даже проблемам со здоровьем у школьников.

«Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию. Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний», — считает она.

Кроме того, Лантратова подчеркнула необходимость усиления внеучебной деятельности в школах, которая помогает развивать творческие навыки и способствует социальной адаптации. По ее мнению, важно создать условия, позволяющие детям заниматься спортом, искусством и участвовать в различных кружках и секциях.

На днях глава департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова отметила, что дети в российских школах сталкиваются с высокой нагрузкой, что отмечают многие родители.

Ранее в России увеличили число уроков истории в школах.

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