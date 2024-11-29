В российском регионе высказались о высокой нагрузке на детей в школах

Дети в российских школах действительно сталкиваются с высокой нагрузкой, это отмечают многие родители. Об этом в интервью ЕАН рассказала глава департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова.

По ее словам, причиной такого явления может быть слишком большое разнообразие учебников. Гумбатова уточнила, что это иногда «сбивает с толку даже педагогов». Она уточнила, что сейчас ведется работа по переходу к единым федеральным учебникам, что позволит облегчить учебу школьников.

«Давайте не будем забывать, что дети сейчас другие и они готовы к сложным заданиям. Здесь я бы обратила внимание родителей на общую учебную нагрузку. Нередко нам хочется, чтобы ребенок занимался всем. Мы максимально занимаем его время. Но это ошибочная установка родителей. Детям нужно давать отдых. Баланс между учебой и отдыхом необходим, тогда ребенок будет успешен», — добавила Гумбатова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого написал в своем Telegram-канале, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников. По его словам, в среднем дети проводят за учебными занятиями 8–10 часов в день, и многие родители жалуются на большую нагрузку. Володин среди прочих факторов, влияющих на состояние школьников, указал постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, дополнительные занятия, подготовку к экзаменам.

Ранее большинство россиян заявили, что их дети сильно устают в школе.