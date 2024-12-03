Россиян призвали использовать средства для насекомых в противогазах

При использовании инсектицидов нужно строго соблюдать правила безопасности. Проводить обработку следует в защитной одежде, респираторе или толстой маске, а при наличии лучше надеть противогаз, рассказал в беседе с RT биолог Михаил Воробьёв.

После работы со средствами от насекомых помещение сначала нужно оставить закрытым, чтобы вещество подействовало, а после – хорошенько проветрить. Если после разбрызгивания дихлофоса помещение проветрено недостаточно, то человек это может почувствовать – ему станет тяжело дышать, горло начнет першить.

При обработке человек в любом случае вдыхает препарат частично, но делать это долго и в высокой концентрации – смертельно опасно, подчеркнул биолог.

«Обработали комнату, попшикали, закрыли, ушли. Несколько вздохов сделали, это попало внутрь, но все-таки это не та концентрация, которая может нанести колоссальный ущерб организму человека», — пояснил он.

Напомним, накануне стало известно, что причиной несчастного случая с отравлением семьи в Красноярском крае стал дихлофос. По версии следствия, глава семьи хаотично распылил вещество в доме, в результате яд попал на еду, игрушки, одежду. Жертвами случившегося стали четверо детей, которых не смогли спасти. Подробнее о выводах следствия — в материале «Газеты.Ru».

Россиянам объяснили, как не отравиться после обработки помещений дихлофосом.