Россиянам объяснили, как не отравиться после обработки помещений дихлофосом

Проводить обработку помещений от насекомых следует строго по правилам, которые всегда указываются на упаковке ядовитого вещества. В частности, нельзя использовать больше средства, чем предписано, а работать следует в закрытой одежде, перчатках и респираторе. Если речь идет о дихлофосе, то возвращаться в помещение можно не раньше, чем спустя шесть часов после его распыления, рассказала RT врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

При обработке нужно следить, чтобы вещество не попало на продукты, поверхности стола, посуду, плиту, а также на детские игрушки, лежанки для животных. Нельзя допускать попадание яда на нагревающиеся предметы – к примеру, светильники и обогреватели, так как это приведет к активному испарению и образованию еще более токсичных веществ, отметила специалист. После проведенной работы важно хорошенько проветрить помещение и провести тщательную влажную уборку.

Дихлофос считается очень сильным инсектицидом, входящие в его состав фосфорорганические соединения могут ударить по нервной системе человека, что может привести к головной боли, нечеткому зрению, головокружению, нарушению дыхания и сердечной деятельности и даже остановке кровообращения.

«Вдыхать пары дихлофоса очень опасно, даже небольшое количество может привести к отравлению», — подчеркнула Демьяновская.

Первые признаки отравления – это тошнота и головная боль, после чего у человека могут начаться судороги, кашель, насморк. Также появляется тяжесть в груди, пострадавший может потерять сознание. Если какие-либо симптомы появляются в течение суток после обработки инсектицидами, следует немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнула врач.

Напомним, накануне стало известно, что причиной несчастного случая с отравлением семьи в Красноярском крае стал дихлофос. По версии следствия, глава семьи хаотично распылил вещество в доме, в результате яд попал на еду, игрушки, одежду. Жертвами случившегося стали четверо детей, которых не смогли спасти. Подробнее о выводах следствия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснил, как не допустить отравления при обработке помещений дихлофосом.