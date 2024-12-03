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В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Прокудин: под Херсоном получила повреждения критическая инфраструктура

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.

По его словам, в течение прошедших суток под ударом оказалась критическая инфраструктура. Чиновник не стал уточнять, о каких именно объектах шла речь.

2 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

В этот же день назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура.

После обстрела со стороны Вооруженных сил России, в регионе отмечаются сложности из-за повреждения критической инфраструктуры. Какой именно объект инфраструктуры был поврежден, Прокудин не уточнил.

До этого в Киевской области на Украине на фоне воздушной тревоги зафиксировали взрывы.

Ранее подполье сообщило об ударе в районе ж/д вокзала в Тернополе.

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