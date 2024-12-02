На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области на Украине на фоне воздушной тревоги зафиксировали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.Live».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и области действует воздушная тревога.

Этой ночью в западноукраинском городе Тернополе после объявления воздушной тревоги прозвучал взрыв. Также 2 декабря координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по украинским военным объектам, скоплению техники и расположению личного состава в Сумской, Черниговской и Винницкой областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе в районе ж/д вокзала в Тернополе.