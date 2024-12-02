В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

До этого назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура.

После обстрела со стороны Вооруженных сил России, в регионе отмечаются сложности из-за повреждения критической инфраструктуры. Какой именно объект инфраструктуры был поврежден, Прокудин не уточнил.

30 ноября также поступала информация о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Также 27 ноября сообщалось о взрывах в Херсоне.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.