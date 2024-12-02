В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
До этого назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура.
После обстрела со стороны Вооруженных сил России, в регионе отмечаются сложности из-за повреждения критической инфраструктуры. Какой именно объект инфраструктуры был поврежден, Прокудин не уточнил.
30 ноября также поступала информация о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
Также 27 ноября сообщалось о взрывах в Херсоне.
Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.