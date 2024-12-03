Суд продлил арест имущества экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы продлил арест недвижимости и машины экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Арест распространяется на усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области и дорогие машины Иванова, и продлен до 25 марта 2025 года.

Бывший замглавы министерства обороны Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

В ноябре Иванову предъявили новое обвинение, связанное с отмыванием почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц».

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.