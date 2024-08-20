В украинском Тернополе подскочил уровень хлора в воздухе после удара по складу топлива

В Тернополе на западе Украины зафиксировано превышение концентрации хлора в воздухе от 4 до 10 раз. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Надал.

Он призвал горожан закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

20 августа издание «Политика страны» со ссылкой на данные сервиса IQAir писало, что после ночной атаки российских дронов над Тернополем продолжает висеть смог. Отмечается, что город поднялся на первое место по уровню загрязнения воздуха среди всех украинских населенных пунктов.

Утром пророссийское подполье информировало, что российские военные нанесли удар по тернопольскому нефтехранилищу, откуда Вооруженные силы Украины развозили топливо до линии фронта. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердила взрыв в хранилище топлива в Тернополе. К тушению пожара привлекли 90 спасателей и 21 единицу техники.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.