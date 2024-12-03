Дачникам рассказали о «зимних» штрафах за нарушения на участках

Законодательство РФ предусматривает «зимние» штрафы для дачников. О них рассказала «Ленте.ру» юрист и эксперт по садоводству Надежда Локтионова.

По ее словам, дачника могут оштрафовать на три тысячи рублей за нарушение правил разведения огня на участке. Согласно Правилам противопожарного режима, костры можно разводить на расстоянии минимум пяти метров от дома. Для кострища нужно выкопать яму глубиной 30 см, а готовить пищу допустимо только на мангалах или жаровнях, отметила юрист.

Твердые коммунальные отходы необходимо утилизировать исключительно на оборудованных контейнерных площадках, сообщила Локтионова. Закапывание такого мусора в снег на дачном участке или его складирование в непредназначенных для этого местах может рассматриваться как нарушение экологических норм. За подобные действия дачникам может грозить штраф в размере 2–3 тысяч рублей, предупредила юрист.

Еще одно распространенное нарушение — перекидывание снега с личного участка на общую дорогу или проезд. За это предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. При этом за сугробы на дачном участке ответственность не предусмотрена, уточнила эксперт.

1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, согласно которому неиспользованные дачные участки могут изъять. Глава Росреестра Олег Скуфинский объяснил, что орган может пойти на крайнюю меру, если земля не будет использоваться три года. При этом сначала собственнику выдадут предупреждение об устранении нарушения. Если за полгода дачник не исправит ситуацию, то Росреестр может обратиться в суд для изъятия земли. За что участок могут признать заброшенным — в материале «Газеты.Ru».

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