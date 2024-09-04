Дачникам рассказали, как легально продавать свой урожай

Дачники могут легально продавать свой урожай без оформления ИП, статуса самозанятого и образования юридического лица. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

«Законодательство позволяет продавать излишки со своего земельного участка, выданного для личного подсобного хозяйства, и освобождает от уплаты налогов», — сказал эксперт.

По его словам, для такой торговли важно, чтобы размер дачного участка не превышал 50 соток. Подтвердить это можно справкой от местной администрации или председателя СНТ. Кроме того, у садоводов не должно быть наемных сотрудников, которые помогают им в огороде, добавил Рыбченко. Организовывать продажу урожая можно только в специальных местах, например, на сезонных фермерских ярмарках. Для этого нужно получить согласование у владельца площадки.

«Продавать урожай около дорог, транспортно-пересадочных узлов и метро незаконно — подобные места не утверждены для таких целей. За это грозит штраф от 500 до 2 тыс. рублей», — заключил юрист.

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков до этого говорил, что для торговли заготовками — вареньем, соленьем и прочей продукцией — необходимо следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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