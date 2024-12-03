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В Индии тигр растерзал девушку на хлопковом поле

В Индии тигр растерзал 21-летнюю девушку на глазах у фермеров

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Shutterstock

В индийском штате Телангана тигр растерзал 21-летнюю Морле Лакшми, которая работала на хлопковом поле. Об этом сообщает India New England News.

Трагедия произошла утром 29 ноября неподалеку от деревни Ганнарам. Нападение произошло на глазах у других фермеров, которые подняли тревогу, но тигр быстро скрылся в лесу. Спасти девушку не удалось.

Возмущенные жители деревни отнесли тело к зданию местного департамента лесного хозяйства и устроили сидячую забастовку, потребовав немедленных мер по отлову тигров в этом районе.

По словам представителей департамента, в конце ноября в окрестностях Ганнарама было замечено несколько тигров, которые, предположительно, пришли из лесов Тадоба, расположенных в соседнем штате Махараштра. Жители связывают нападение на Лакшми с тем же зверем, который ранее задрал теленка и ранил нескольких коров.

Чиновники заявили, что следят за тиграми с помощью камер видеонаблюдения. После трагедии они обратились в Национальное управление по защите тигров и Институт дикой природы Индии с просьбой организовать отлов хищников и предотвратить новые нападения.

До этого в Индии леопард напал на людей в парке. По словам очевидцев, животное внезапно набросилось на группу из 60 человек, отдыхавших на пикнике. Хищник на большой скорости бросался на людей, в результате чего два человека получили травмы головы.

Ранее в Индии тигр напал на 50-летнюю женщину, которая пошла в лес с односельчанками.

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