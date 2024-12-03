Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии вынесли приговор убийцам украинских баскетболистов

Stern: убийцам украинских баскетболистов дали до 10 лет колонии в Германии

close
ART Giants Düsseldorf

В Германии был вынесен приговор четырем подросткам, которые совершили убийство украинских баскетболистов Артема Козаченко и Владимира Ермакова в Оберхаузене зимой 2024 года. Суд признал их виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы в колонии для несовершеннолетних на срок от 8,5 до 10 лет, сообщает издание Stern со ссылкой на результаты судебного заседания.

Во время расследования первоначально утверждалось, что нападение произошло на почве этнической ненависти. Однако это предположение не получило подтверждения. Выяснилось, что подростки намеренно искали возможность спровоцировать конфликт с незнакомыми людьми. Ранее трое из обвиняемых уже имели проблемы с законом.

На заседании присутствовали родители одного из убитых, и обвиняемые выразили им свои сожаления.

Трагедия произошла 11 февраля. 17-летний Владимир Ермаков скончался мгновенно на месте происшествия, а через несколько дней в больнице умер и Артем Козаченко. В ходе расследования полиция оперативно задержала нападавших.

Ранее в США впервые вынесли приговор родителям массового убийцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами