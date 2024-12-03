В Германии вынесли приговор убийцам украинских баскетболистов

В Германии был вынесен приговор четырем подросткам, которые совершили убийство украинских баскетболистов Артема Козаченко и Владимира Ермакова в Оберхаузене зимой 2024 года. Суд признал их виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы в колонии для несовершеннолетних на срок от 8,5 до 10 лет, сообщает издание Stern со ссылкой на результаты судебного заседания.

Во время расследования первоначально утверждалось, что нападение произошло на почве этнической ненависти. Однако это предположение не получило подтверждения. Выяснилось, что подростки намеренно искали возможность спровоцировать конфликт с незнакомыми людьми. Ранее трое из обвиняемых уже имели проблемы с законом.

На заседании присутствовали родители одного из убитых, и обвиняемые выразили им свои сожаления.

Трагедия произошла 11 февраля. 17-летний Владимир Ермаков скончался мгновенно на месте происшествия, а через несколько дней в больнице умер и Артем Козаченко. В ходе расследования полиция оперативно задержала нападавших.

Ранее в США впервые вынесли приговор родителям массового убийцы.