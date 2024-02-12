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В Германии на национальной почве убили украинского баскетболиста

В Германии зарезали 17-летнего украинского баскетболиста

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Федерация баскетбола Украины

В немецком Дюссельдорфе в ночь на 10 февраля был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины в своих социальных сетях.

«В Дюссельдорфе произошло страшное горе — трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков.

Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду «ART Giants» из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы!» — говорится в сообщении.

Подвергшийся нападению баскетболист Артем Козаченко остался в живых. В настоящий момент он в реанимации, его состояние оценивается как критическое. Врачам Ермакова спасти не удалось.

Местные сотрудники правопорядка уже начали расследование произошедшего. На месте инцидента находилось несколько свидетелей.

Ермаков в составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Ранее сообщалось о гибели 24-летнего мирового рекордсмена в марафоне.

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