В Германии на национальной почве убили украинского баскетболиста

В немецком Дюссельдорфе в ночь на 10 февраля был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины в своих социальных сетях.

«В Дюссельдорфе произошло страшное горе — трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков.

Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду «ART Giants» из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы!» — говорится в сообщении.

Подвергшийся нападению баскетболист Артем Козаченко остался в живых. В настоящий момент он в реанимации, его состояние оценивается как критическое. Врачам Ермакова спасти не удалось.

Местные сотрудники правопорядка уже начали расследование произошедшего. На месте инцидента находилось несколько свидетелей.

Ермаков в составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Ранее сообщалось о гибели 24-летнего мирового рекордсмена в марафоне.