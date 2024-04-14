Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США впервые вынесли приговор родителям массового убийцы

Politico: в США впервые приговорили родителей массового убийцы-подростка

close
100%
Stephen Hird/Reuters

Суд округа Окленд (штат Мичиган, США) впервые приговорил к лишению свободы родителей подростка, который устроил стрельбу в школе города Оксфорд. Об этом сообщает Politico.

Заседание суда прошло 9 апреля. Дженнифер и Джеймса Крамбли приговорили к сроку от 10 до 15 лет каждого. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за убийства, совершенные их несовершеннолетним ребенком.

Трагедия случилась 30 ноября 2021 года. Итан Крамбли открыл огонь в школе. В ходе стрельбы было убито четыре человека, а также пострадало еще шесть учеников и учитель. Нападавшего признали виновным, он получил пожизненный срок.

В ходе следствия выяснилось, что родители подарили сыну в качестве раннего подарка на Рождество полуавтоматический SIG Sauer.

11 апреля в Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве и расчленении своего восьмимесячного ребенка.

До этого в Астраханской области в неотапливаемом доме нашли обездвиженного пятимесячного младенца.

Ранее суд арестовал мужчину, убившего собутыльника с помощью монтажной пены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами