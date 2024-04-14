В США впервые вынесли приговор родителям массового убийцы

Суд округа Окленд (штат Мичиган, США) впервые приговорил к лишению свободы родителей подростка, который устроил стрельбу в школе города Оксфорд. Об этом сообщает Politico.

Заседание суда прошло 9 апреля. Дженнифер и Джеймса Крамбли приговорили к сроку от 10 до 15 лет каждого. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за убийства, совершенные их несовершеннолетним ребенком.

Трагедия случилась 30 ноября 2021 года. Итан Крамбли открыл огонь в школе. В ходе стрельбы было убито четыре человека, а также пострадало еще шесть учеников и учитель. Нападавшего признали виновным, он получил пожизненный срок.

В ходе следствия выяснилось, что родители подарили сыну в качестве раннего подарка на Рождество полуавтоматический SIG Sauer.

11 апреля в Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве и расчленении своего восьмимесячного ребенка.

До этого в Астраханской области в неотапливаемом доме нашли обездвиженного пятимесячного младенца.

Ранее суд арестовал мужчину, убившего собутыльника с помощью монтажной пены.