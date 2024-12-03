Швейцария ужесточила условия предоставления убежища украинцам

Национальный совет Швейцарии (верхняя палата парламента) принял решение, согласно которому право на получение защитного статуса S для граждан Украины теперь могут претендовать только жители территорий, которые не контролируются Киевом или находятся в зоне боевых действий. Ранее этот статус также распространялся на области, не охваченные конфликтом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

За такое ограничение проголосовали 96 депутатов, против выступило 87. Подобные изменения поддержал и Совет кантонов, нижняя палата парламента, где предложение было одобрено 23 голосами, 19 депутатов высказались против. Это решение было инициировано Швейцарской народной партией (ШНП), крупнейшей политической силой страны.

В пресс-службе отметили, что введенные парламентом ограничения касаются только новых заявителей на получение убежища, а не тех, кто уже получил защитный статус. Депутат от ШНП Паскаль Шмид заявил на заседании Национального совета, что «практически нормальная жизнь в ряде регионов Украины не является основанием для предоставления [их жителям] статуса беженца».

В конце ноября британский эксперт по европейским делам Эдвард Лукас написал, что при выходе из строя тепловых и электрических сетей Украины до пяти миллионов человек могут покинуть страну и уехать в Европу.

Ранее в Швейцарии сделали заявление о будущем Украины.