В Британии заявили о возможном наплыве в Европу миллионов беженцев с Украины

При выходе из строя тепловых и электрических сетей Украины до пяти миллионов человек могут покинуть страну и уехать в Европу. Об этом написал британский эксперт по европейским делам Эдвард Лукас в The Times.

«Если тепло и электричество выйдут из строя... западные чиновники ожидают до 5 млн беженцев», — пишет автор.

Отмечается, что если энергоинфраструктура не выдержит и фронт, удерживаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) на востоке падет, число беженцев может увеличиться.

30 ноября стало известно, что с начала российской спецоперации на территорию Германии въехало более полутора миллиона беженцев с Украины. Об этом заявил парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в рамках ответа на парламентский запрос члена бундестага Марка Биадача. По состоянию на 31 октября 2024 года в Центральном реестре иностранцев (AZR) было зарегистрировано в общей сложности 1 561 021 гражданин Украины, которые въехали в Германию с 24 февраля 2022 года.

Ранее в Раде захотели наказать уехавших с Украины депутатов.