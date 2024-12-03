Названа самая востребованная профессия в России в финансовой сфере

В России наиболее востребованными специалистами в финансовой сфере в период с января по ноябрь 2024 года стали экономисты, кредитные эксперты и финансовые менеджеры. Это выяснилось в результате исследования аналитиков рекрутинговой платформы hh.ru, пишут «Известия».

Эксперты сообщили, что свыше трети всех вакансий в этом направлении (36%) предназначено для экономистов, 14% — для кредитных специалистов и 12% — для финансовых менеджеров. Также пользуются спросом финансовые и инвестиционные аналитики (10%), специалисты по взысканию задолженности и аудиторы (по 7%), финансовые контролеры (4%), а также финансовые директора, методологи и казначеи (по 3%). Комплаенс-менеджеры и брокеры составляют 1% от общего количества вакансий. Значительное увеличение спроса по сравнению с 2023 годом наблюдается у специалистов по взысканию задолженности, которых стало на 171% больше, и они остаются наиболее дефицитными кадрами на рынке.

Среди работников финансового сектора самыми высокооплачиваемыми остаются финансовые директора (медианная зарплата — 187,9 тыс. рублей), брокеры (129,4 тыс. рублей), методологи (94,6 тыс. рублей), казначеи (92,5 тыс. рублей) и комплаенс-менеджеры (88,9 тыс. рублей). В то время как экономисты могут рассчитывать на среднюю зарплату в 64,6 тыс. рублей, специалисты по взысканию задолженности получают около 50 тыс. рублей.

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