Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа самая востребованная профессия в России в финансовой сфере

Экономисты стали самыми востребованными специалистами финансовой сферы в России

close
Bulkin Sergey/Global Look Press

В России наиболее востребованными специалистами в финансовой сфере в период с января по ноябрь 2024 года стали экономисты, кредитные эксперты и финансовые менеджеры. Это выяснилось в результате исследования аналитиков рекрутинговой платформы hh.ru, пишут «Известия».

Эксперты сообщили, что свыше трети всех вакансий в этом направлении (36%) предназначено для экономистов, 14% — для кредитных специалистов и 12% — для финансовых менеджеров. Также пользуются спросом финансовые и инвестиционные аналитики (10%), специалисты по взысканию задолженности и аудиторы (по 7%), финансовые контролеры (4%), а также финансовые директора, методологи и казначеи (по 3%). Комплаенс-менеджеры и брокеры составляют 1% от общего количества вакансий. Значительное увеличение спроса по сравнению с 2023 годом наблюдается у специалистов по взысканию задолженности, которых стало на 171% больше, и они остаются наиболее дефицитными кадрами на рынке.

Среди работников финансового сектора самыми высокооплачиваемыми остаются финансовые директора (медианная зарплата — 187,9 тыс. рублей), брокеры (129,4 тыс. рублей), методологи (94,6 тыс. рублей), казначеи (92,5 тыс. рублей) и комплаенс-менеджеры (88,9 тыс. рублей). В то время как экономисты могут рассчитывать на среднюю зарплату в 64,6 тыс. рублей, специалисты по взысканию задолженности получают около 50 тыс. рублей.

На прошлой неделе руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала, что в ближайшие 10 лет наиболее востребованными будут цифровые навыки и техническая грамотность.

Ранее были названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами