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Эксперт назвала ключевые навыки для успешной карьеры в ближайшие 10 лет

Эксперт Подсухина назвала наиболее востребованные в ближайшие 10 лет навыки

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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшие 10 лет наиболее востребованными будут цифровые навыки и техническая грамотность. Об этом RT рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Эксперт отметила, что в настоящее время заметен рост автоматизации производства и внедрения новых технологий. Из-за этого, по словам педагога, работодатели все чаще делают выбор в пользу кандидатов, имеющих опыт в программировании и работе с искусственным интеллектом.

Также Подсухина обратила внимание, что для построения успешной карьеры человеку необходимы навыки критического мышления и решения проблем. Это связано с тем, что принятие ответственных решений все еще лежит на человеке.

Не менее важными эксперт назвала коммуникативные навыки и способности лидера.

«На сегодняшний день также ценятся так называемые кросс-функциональные навыки, при которых человек может эффективно работать с коллегами из других отделов, не связанных с его деятельностью, и разбираться на базовом уровне в смежных областях», — сказала Подсухина.

До этого клинический психолог, основатель школы обучения психологии Ева Ефремова рассказала, что людям, которые хотят избавиться от синдрома самозванца в работе, стоит провести четкую ревизию своего опыта по цифрам и фактам. Помимо этого, она призвала вспомнить, какие маркеры общественного признания применимы для конкретного человека.

Ранее студентам напомнили о важности развития гибких навыков.

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