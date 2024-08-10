Катер столкнулся с крейсером «Аврора» на Неве

Катер натолкнулся на крепления швартовых бочек крейсера «Аврора», который установлен на вечную стоянку на набережной реки Нева, при этом музейный объект не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

«Около 22.40 в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Невы катер совершил навал на крейсер «Аврору»», — сообщили в МВД по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что транспортные полицейские установили, что капитан катера не справился с управлением, и совершил навал на цепи крепления швартовых бочек музейного корабля. После чего 45-летний петербуржец скрылся с места происшествия — его разыскивают.

Несмотря на столкновение, «Аврора» не получила никаких повреждений, также не было допущено разлива нефти.

До этого в Красноярском крае катер врезался в скалу.

Ранее на Кубани четырех человек спасли с затонувшей яхты.