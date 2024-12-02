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Путин рассказал, как создавался «Сириус»

Путин вспомнил, как вместо «Сириуса» хотели открыть рынок и казино

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными рассказал о том, что вместо образовательного центра «Сириус» в Краснодарском крае планировалось создать крупный рынок с казино. Об этом сообщает ТАСС.

Эта реакция последовала на слова одного из участников, который поблагодарил Путина за открытие «Сириуса» и рассказал о своем опыте: восемь лет назад он приезжал туда в качестве школьника, а теперь в 2024 году выступит на пленарной сессии Конгресса молодых ученых.

«Вы еще школьником были, знаете, как там все создавалось? На основных площадях, где лаборатория находится, научные центры, я уж про школы не говорю, некоторые коллеги предлагали сделать рынок. Мол, будет очень хороший торговый центр - большой и удобный. И с одного бока открыть казино», — поделился своими воспоминаниями президент.

Услышав смех собеседников, Путин объяснил, что говорит это всерьез.

«Решили - нет. Казино не надо. Торговый центр нужен, конечно, но в другом месте», – добавил с улыбкой глава государства.

До этого сообщалось, что в проекте федерального бюджета запланировано увеличение финансирования образования в России. Планируется, что оно будет увеличено до 1,75 трлн рублей к 2027 году.

Ранее Путин высказался об образовании в России.

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