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В России увеличат госрасходы на образование

К 2027 году расходы на образование в России достигнут 1,75 трлн рублей

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Финансирование образования в России увеличится до 1,75 трлн рублей к 2027 году. Об этом свидетельствуют данные в проекте федерального бюджета.

В 2025 году на образование выделят 1,57 трлн рублей, в 2026-м — 1,68 трлн, а в 2027-м — 1,75 трлн. Эти средства пойдут на различные программы, включая обеспечение бесплатным горячим питанием учеников 1-4 классов. На эти цели в ближайшие три года предусмотрено 214,92 млрд рублей, говорится в документе.

При этом к 2030 году планируется построить 150 школ в населенных пунктах, где это необходимо. На это выделят около 115 млрд рублей за три года. Кроме того, 22,5 млрд рублей направят на строительство не менее 100 детских садов, а 92,3 млрд — на возведение новых школ.

Особое внимание уделят капитальному ремонту образовательных учреждений. К ежегодным 60 млрд рублей добавят еще по 15 млрд. На ремонт детских садов в 2025-2027 годах потратят более 40 млрд рублей, а на оснащение и обновление техникумов — почти 50 млрд за три года.

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