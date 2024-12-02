Посетителей клуба Arma арестовали после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ

Лефортовский районный суд города Москвы арестовал пять человек, которых задержали в субботу во время рейда в клубе Arma (бывший «Мутабор»). Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд признал посетителей московского клуба виновными в нарушении ч. 1. ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Они, заявило следствие, проявляли «явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте».

Пятерым людям — Льву Ломаеву, Антону Левченко, Марку Нойману, Олегу Комиссарову и Максиму Зинченко — назначили наказание в виде административного ареста.

В ночь на 30 ноября появилась информация о рейдах в столичных ночных клубах. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли в заведения Mono и Arma (бывший «Мутабор»), а также в клуб SIMACH.

В клубе Arma, отмечал Telegram-канал Baza, проверки продолжались три часа, в результате были задержаны десятки людей. Большинство посетителей полицейские отправили на медосвидетельствование.

Позднее в пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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