Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посетителей клуба Arma арестовали после рейда по борьбе с пропагандой ЛГБТ

Суд Москвы арестовал пятерых посетителей клуба Arma за мелкое хулиганство

close
Яндекс Карты

Лефортовский районный суд города Москвы арестовал пять человек, которых задержали в субботу во время рейда в клубе Arma (бывший «Мутабор»). Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд признал посетителей московского клуба виновными в нарушении ч. 1. ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Они, заявило следствие, проявляли «явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте».

Пятерым людям — Льву Ломаеву, Антону Левченко, Марку Нойману, Олегу Комиссарову и Максиму Зинченко — назначили наказание в виде административного ареста.

В ночь на 30 ноября появилась информация о рейдах в столичных ночных клубах. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли в заведения Mono и Arma (бывший «Мутабор»), а также в клуб SIMACH.

В клубе Arma, отмечал Telegram-канал Baza, проверки продолжались три часа, в результате были задержаны десятки людей. Большинство посетителей полицейские отправили на медосвидетельствование.

Позднее в пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее сестра Гуфа рассказала, где находится рэпер вместо рехаба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами