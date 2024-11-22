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В Ярославле семь человек оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

В Ярославле семь человек получили штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений

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Freepik.com

Суд вынес приговор семи фигурантам разбирательств, связанных с пропагандой нетрадиционных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

Всех семерых признали виновными. Каждого из них обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Данные лица были выявлены в ходе оперативных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области», – сообщается в публикации.

Молодые люди находились в одном из ночных заведений города в момент визита правоохранителей. Известно, что они пришли на вечеринку, посвященную Хеллоуину.

До этого жителя Москвы оштрафовали за фото с флагом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), которые он опубликовал в соцсетях в 2014-2015 годах. Правоохранители обратили на них внимание только в июле и составили три протокола за демонстрацию экстремистской символики. Сам москвич полагал, что его страница закрыта для посторонних, следовательно, снимки не видны.

Ранее в России предложили запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ.

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