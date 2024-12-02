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В Нижнем Новгороде компания мужчин вытащила россиянина из машины и избила лопатой

В Нижнем Новгороде ищут неизвестных, избивших мужчину лопатой около ТЦ

В Нижнем Новгороде компания людей напала на местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Нижний Новгород».

По словам очевидцев, инцидент произошел около ТЦ «Парк Авеню». Несколько человек, которые, как полагают авторы видео, являются приезжими, вытащили мужчину из машины. После этого пострадавшего начали бросать на землю и избивать лопатой.

О том, получил ли человек травмы и обращался ли к медикам, не сообщается. Информация о причинах конфликта отсутствует.

На массовую драку обратили внимание в следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также участники. Их проверят в том числе и на соблюдение миграционного законодательства.

До этого массовая драка произошла в Ногинске. По версии следствия, зачинщиком является 17-летний «представитель цыганского этноса», который хотел украсть телефон у пострадавшего.

Ранее петербуржец получил перелом глазницы во время драки с подростками.

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