Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности массовой драки подростков в Ногинске

В Ногинске арестовали предполагаемого зачинщика массовой драки

Суд избрал меру пресечения предполагаемому зачинщику массовой драки в Ногинске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, 17-летний «представитель цыганского этноса» без весомых причин поссорился с подростком. Пострадавшему он угрожал газовым баллончиком и украл телефон.

В СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, в рамках которого выяснилось, что молодой человек за неделю до инцидента избил прохожего. Сотрудники ведомства возбудили еще одно дело, но его объединили в одном делопроизводстве с первым.

Фигуранта арестовали, под стражей он проведет два месяца.

Остальных участников конфликта также установили. Ситуация находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

О драке в центре Ногинска стало известно накануне. В социальных сетях стали появляться видео, на которых молодые люди избивают человека, кричат на него и снимают на телефоны.

На место вызвали полицию, но к моменту появления правоохранителей участники скрылись.

Ранее под Саратовом произошла массовая драка школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами