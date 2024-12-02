Стали известны подробности массовой драки подростков в Ногинске

Суд избрал меру пресечения предполагаемому зачинщику массовой драки в Ногинске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, 17-летний «представитель цыганского этноса» без весомых причин поссорился с подростком. Пострадавшему он угрожал газовым баллончиком и украл телефон.

В СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, в рамках которого выяснилось, что молодой человек за неделю до инцидента избил прохожего. Сотрудники ведомства возбудили еще одно дело, но его объединили в одном делопроизводстве с первым.

Фигуранта арестовали, под стражей он проведет два месяца.

Остальных участников конфликта также установили. Ситуация находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

О драке в центре Ногинска стало известно накануне. В социальных сетях стали появляться видео, на которых молодые люди избивают человека, кричат на него и снимают на телефоны.

На место вызвали полицию, но к моменту появления правоохранителей участники скрылись.

Ранее под Саратовом произошла массовая драка школьников.