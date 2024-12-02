Двое рабочих получили ожоги во время перекачивания сырья на российском химзаводе

В Дзержинске двое рабочих во время перекачивания сырья на химзаводе получили ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на заводе ООО «Капролактам ТС», когда аппаратчики перекачивали сырье из бочек в контейнер. В этот момент с насоса сорвало шланг и двоих рабочих окатило опасной жидкостью.

Предварительно, пострадали двое сотрудников в возрасте 24 и 43 лет. Обоим мужчинам обожгло шеи, лица, руки и ноги. Пострадавшие находятся в медицинском учреждении, более подробной информации об их состоянии не поступало.

Государственная трудовая инспекция начала проверку по факту случившегося. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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