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Двое рабочих получили ожоги во время перекачивания сырья на российском химзаводе

Mash: в Дзержинске двое рабочих получили ожоги на химзаводе

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Shutterstock/FOTODOM

В Дзержинске двое рабочих во время перекачивания сырья на химзаводе получили ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на заводе ООО «Капролактам ТС», когда аппаратчики перекачивали сырье из бочек в контейнер. В этот момент с насоса сорвало шланг и двоих рабочих окатило опасной жидкостью.

Предварительно, пострадали двое сотрудников в возрасте 24 и 43 лет. Обоим мужчинам обожгло шеи, лица, руки и ноги. Пострадавшие находятся в медицинском учреждении, более подробной информации об их состоянии не поступало.

Государственная трудовая инспекция начала проверку по факту случившегося. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого в Уфе на стройплощадке с 20-метровой высоты рухнул башенный кран с двумя монтажниками. Обоих рабочих госпитализировали с травмами.

Ранее подросток лишился руки на птицефабрике в Омской области.

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