В Уфе на стройплощадке с 20-метровой высоты рухнул башенный кран с двумя монтажниками

В Уфе на стройке жилого дома рухнул башенный кран, пострадали двое рабочих. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел 30 ноября на стройплощадке многоэтажки по улице Сипайловской. По неустановленной пока причине на объекте рухнул башенный кран, в момент падения в кабине находились двое монтажников.

Мужчины упали с высоты двадцати метров, они госпитализированы с травмами. Обстоятельства произошедшего и причины падения крана устанавливаются.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее в Петербурге строитель попал в реанимацию, получив комком земли по голове.