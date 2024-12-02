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Мать из ЯНАО два года истязала дочь

В Салехарде женщину задержали за истязание восьмилетней дочери

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Жительница ЯНАО стала фигуранткой уголовного дела из-за истязания восьмилетней дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 52-летняя женщина из Салехарда постоянно избивала ребенка, «применяла недопустимые методы воспитания» и называла дочь нецензурными словами. Истязаниям несовершеннолетняя подвергалась с января 2022 года.

В отношении россиянки возбудили дело по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Фигурантку задержали и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», – сообщается в публикации.

Девочку изъяли у матери. Пока специалисты будут проводить необходимые мероприятия, ребенок будет находиться в специализированном учреждении.

До этого в Прокопьевске мужчину арестовали после избиения ребенка. По версии правоохранителей, пострадавшего морили голодом, заставляли есть порошок и издевались. После того, как о ситуации в семье стало известно, ребенок попал в больницу и перенес операцию.

Ранее в Англии осудили женщину, три года державшую дочь в ящике дивана.

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