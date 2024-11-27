Мать с рождения держала трехлетнюю дочь в ящике дивана и кормила со шприца

В Англии суд вынес приговор женщине, которая держала свою трехлетнюю дочь в ящике дивана. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам матери, она родила ребенка в 2020 году, но не зарегистрировала его, не рассказывала о нем окружающим и даже его отцу, с которым англичанка находилась в сложных отношениях.

Родив в ванной дома, женщина спрятала дочь в ящике дивана, в котором часто хранят постельное белье. Периодически она приходила к ребенку, кормила его через шприц и меняла подгузник.

В семье есть еще несколько детей. Мать отводила их в школу и отправлялась на работу, оставляя самую младшую дочь без присмотра, в ящике. В канун Рождества ребенок остался один на целую ночь.

Девочку в 2023 году обнаружил сожитель англичанки, когда услышал детский плач. Приехавшие на место специалисты осмотрели девочку, которая в тот момент не могла ходить, ползать или говорить, ее развитие остановилось на уровне десятимесячного младенца.

«Она не знала дневного света или свежего воздуха и не отзывалась на собственное имя, когда ее впервые нашли», — поделилась прокурор.

В результате мать приговорили к семи годам лишения свободы. Ребенка отправили к опекунам. По их словам, девочку нужно было учить проявлять эмоции и есть.

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