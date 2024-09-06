Эксперт оценил уровень безработицы в Москве

Сейчас в Москве рекордно низкий уровень безработицы — менее 0,3%. В агрегированной базе центра «Профессии будущего» более 500 тыс. вакансий — фактически, на одного кандидата в городе приходится больше 25 предложений о работе. Об этом «Газете.Ru» рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

«Количество вакансий превышает количество соискателей, нехватка кадров наблюдается во всех отраслях экономики города. Работодателям не хватает рабочих квалифицированных кадров и для привлечения сотрудников зарплаты могут увеличиться. По последним данным Росстата, рост зарплат в стране в июне 2024 года составил в годовом сравнении 6,2%, хотя в мае этот показатель составлял 8,8%, а в марте — 12,9%», — отметил эксперт.

Он сказал, что видит определенную экономическую тенденцию роста зарплат. Но крупные работодатели продолжат предлагать высокие зарплаты для ценных квалифицированных соискателей, подчеркнул Семеренко. По его словам, наиболее востребованы сейчас специалисты в области промышленности — тренд на «синие воротнички» будет сохраняться в ближайшие годы.

Семеренко уточнил, что выплаты 13-й зарплаты в 2024 году и любых других дополнительных денежных бонусов будут зависеть от решений работодателей и их индивидуальных условий.

Согласно Трудовому кодексу, зарплаты индексируются в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Семеренко сказал, что индексация — это обязанность работодателя. Периодичность индексации руководители компаний определяют самостоятельно, и это должно быть прописано в коллективном договоре или внутренних нормативных актах. Эксперт добавил, что работодатель не имеет права индексировать зарплату одним, и не делать этого для других — каждый сотрудник имеет равные возможности для реализации своих прав.

По данным опроса «Работа.ру» и «СберПодбор», 18% российских компаний оценили уровень текучки кадров на четыре балла из пяти. А наибольшую текучку кадров — пять баллов — указали 11% представителей бизнеса.

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