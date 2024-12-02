Мэр Нижнекамска призвал молить бога из-за обильных осадков

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал молить бога, чтобы в городе снег выпадал дозированно, а рабочие справлялись с его уборкой. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

Муллин рассказал в ходе «Делового понедельника», что в настоящее время власти Нижнекамска не могут обеспечить повышение зарплат сотрудникам ЖКХ. Это привело к тому, что в городе не хватает практически 50% персонала, необходимого для уборки снега, добавил мэр.

Глава города отметил, что в этом году «Всевышний порадовал первым снегом», благодаря чему город удалось сохранить в чистоте. Однако неизвестно, какая ситуация с осадками будет в дальнейшем. По словам главы города, если выпадет столько же осадков, как в прошлом году, то будет сложно.

«Поэтому будем молить Всевышнего, чтобы он снег нам давал дозированно. Молим Всевышнего. Меньше грешить, больше просить. И больше благодарить Всевышнего за то, что он нам дает», — сказал Муллин.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что наступившая зима будет аномально теплой в России. Он отметил, что на Урале и в Западной Сибири будет на 3-6 градусов теплее нормы. В Центральной России этот показатель составит 2-3 градуса.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ в декабре выпадет больше всего снега.