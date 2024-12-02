Российского туриста сняли с лайнера SH Diana

Россиянина Илью Строкова сняли с лайнера SH Diana, прервавшего круиз в Антарктиду из-за неисправности силовой установки. Об этом пассажир рассказал ТАСС.

По словам Строкова, его сняли с лайнера за организацию беспорядков.

«Дали 30 минут на сборы <...> Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того что я тут на корабле навожу беспорядки», — поделился пассажир.

Он также добавил, что лайнер прибыл в порт Ушуайя в Аргентине.

До этого жительница Волгограда Наталья Литвинова, голодавшая пять дней на шедшем в Антарктиду лайнере SH Diana, заявила, что больше не имеет претензий к организаторам тура.

Жительница Волгограда также записала видеообращение, в котором рассказала, что уже прибыла в аргентинскую Ушуайю. Литвинова поблагодарила всех за поддержку, отметив, что «все было не зря».

Круиз на лайнере SH Diana стартовал 13 ноября в Кейптауне со 170 пассажирами на борту. Планировалось, что судно дойдет до Антарктиды и к 3 декабря придет в конечную точку — аргентинскую Ушуайю.

Ранее посольство РФ в Аргентине отреагировало на инцидент с круизным лайнером.