Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского туриста сняли с лайнера SH Diana

ТАСС: россиянина сняли с лайнера, который прервал круиз в Антарктиду

close
Swan Hellenic

Россиянина Илью Строкова сняли с лайнера SH Diana, прервавшего круиз в Антарктиду из-за неисправности силовой установки. Об этом пассажир рассказал ТАСС.

По словам Строкова, его сняли с лайнера за организацию беспорядков.

«Дали 30 минут на сборы <...> Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того что я тут на корабле навожу беспорядки», — поделился пассажир.

Он также добавил, что лайнер прибыл в порт Ушуайя в Аргентине.

До этого жительница Волгограда Наталья Литвинова, голодавшая пять дней на шедшем в Антарктиду лайнере SH Diana, заявила, что больше не имеет претензий к организаторам тура.

Жительница Волгограда также записала видеообращение, в котором рассказала, что уже прибыла в аргентинскую Ушуайю. Литвинова поблагодарила всех за поддержку, отметив, что «все было не зря».

Круиз на лайнере SH Diana стартовал 13 ноября в Кейптауне со 170 пассажирами на борту. Планировалось, что судно дойдет до Антарктиды и к 3 декабря придет в конечную точку — аргентинскую Ушуайю.

Ранее посольство РФ в Аргентине отреагировало на инцидент с круизным лайнером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами