Активист из Литвы осквернил воинский мемориал в Курской области

Литовский активист Валдис Барткевичюс осквернил воинский памятник в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

По факту произошедшего председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства возбудить уголовное дело в отношении Барткевичюса, запросив необходимую информацию в МИД России.

Согласно сообщению ведомства, гражданин Литвы осквернил памятник воинам-освободителям в Судже. Кроме того, активист призывал полностью запретить русский язык и русскую национальную культуру в Литве и других европейских странах, а также оправдывал теракт в московском «Крокус Сити Холле».

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