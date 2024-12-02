Во Франции выходцы из Чечни нелегально перевозили мигрантов

Во Франции выявили сеть выходцев из Чечни, нелегально перевозивших мигрантов. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, в группу входили около 15 контрабандистов. Они действовали на территории Словении, Германии, Польше, Австрии и Швейцарии и помогали нелегалам попасть в эти страны за €1500. 30 ноября стражи порядка задержали последнего участника сети.

Отмечается, что первого участника незаконной сети обнаружило французское управление по борьбе с незаконным ввозом мигрантов в июне 2023 года. Тогда его приговорили к 12 месяцам заключения за ввоз восьми своих соотечественников.

В мае 2024 года были задержаны еще девять контрабандистов.

До этого покидающий пост министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и его германская коллега Нэнси Фезер обратились в совместном письме к Еврокомиссии с призывом активизировать переговоры с Британией по вопросам борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее из Парижа выгнали почти 20 тысяч мигрантов и бездомных к олимпийским играм.