СМИ: Франция и ФРГ призвали ЕС к активизации по борьбе с нелегалами

Покидающий пост министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и его германская коллега Нэнси Фезер обратились в совместном письме к Еврокомиссии с призывом активизировать переговоры с Британией по вопросам борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

В документе Париж и Берлин подчеркивают необходимость повышения усилий в противодействии нелегальной иммиграции, включая заключение миграционного соглашения с Великобританией.

Министры отметили, что выход Британии из Европейского Союза негативно сказался на согласованности миграционной политики, и призвали Еврокомиссию как можно быстрее представить проект мандата для проведения переговоров с Соединенным Королевством по вопросам убежища и иммиграции.

По словам Дарманена и Фезер, рост миграционных потоков в сторону Великобритании является причиной трети незаконных пересечений границ Шенгенской зоны. Отсутствие легальных возможностей для мигрантов в Великобритании заставляет их прибегать к подпольным схемам, что, в свою очередь, способствует развитию сети контрабандистов.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Германия и ее федеральный канцлер Олаф Шольц «проснулись», заметив негативные последствия миграции и усилив контроль над границами.

Ранее сообщалось, что мигранты стали отказываться от поездок в Россию в пользу Южной Кореи.