Массовое побоище подростков произошло под Самарой

Под Самарой школьники устроили массовую драку на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара №1».

По информации Telegram-канала, все случилось в городе Новокуйбышевске на улице Суворова. Толпа подростков устроила массовое побоище на улице — причины конфликта несовершеннолетних не уточняются. На кадрах с места происшествия видно, как часть школьников пинает лежащего на земле оппонента ногами, а другие пытаются им помешать.

Помимо дерущихся, на месте также присутствовало большое число наблюдавших за инцидентом людей. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в подмосковном Ногинске молодые люди устроили массовую драку в центре города. Местные жители сообщили, что слышали выстрелы. На кадрах с места произошедшего видно, как агрессоры избивают мужчину и кричат на него, снимая на несколько телефонов.

Ранее в массовой потасовке курсантов в Башкирии пострадало около 40 человек.