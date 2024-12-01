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В подмосковном Ногинске молодые люди устроили массовую драку в центре города

В Подмосковье полицейские ищут участников массовой драки

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Полицейские Подмосковья выясняют обстоятельства массовой драки в Ногинске. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в центре города. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», местные жители слышали выстрелы. На кадрах с места произошедшего видно, что молодые люди избивают мужчину и кричат на него, снимая на несколько телефонов. О том, по какой причине произошла драка, неизвестно.

Детали инцидента выясняет полиция. После вызова от местных жителей сотрудники ведомства прибыли на место, но, как рассказали очевидцы, компания уже скрылась.

На данный момент проводится проверка, устанавливаются участники. Известно, что о пострадавших в ходе конфликта местные медики в МВД не сообщали.

До этого в кадетском корпусе Уфы произошла массовая драка между учащимися, но конфликт остановили сотрудники учреждения. После произошедшего нескольким школьникам понадобилась помощь врачей.

Ранее участник массовой драки в Батайске сбил полицейского и попытался скрыться.

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