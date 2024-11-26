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В массовой потасовке курсантов в Башкирии пострадало около 40 человек

В Уфе 100 курсантов кадетского корпуса подрались на плацу, есть пострадавшие

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Телеграм-канал «Телеканал UTV»

В Уфе около ста учащихся кадетского корпуса на улице Летчиков устроили потасовку. Об этом сообщает телеканал UTV, публикуя видео драки с места инцидента.

Все произошло 25 ноября на плацу напротив учебного корпуса после проверки состава в 21:00. По информации СМИ, в потасовке участвовали учащиеся третьего и четвертого курсов. На кадрах записи юноши разбились на несколько дерущихся групп. Взрослых, которые торопились бы их разнимать, на записи нет.

Источник журналистов отметил, что поводом для конфликта послужило поведение старшего курса, который якобы «постоянно задирал младший».

По предварительной информации, около 40 человек получили в результате драки синяки и ссадины. Десятерых из них забрали в больницу.

В областной полиции, а также в Минобразования в беседе с изданием «Башинформ» заявили, что в курсе случившегося и проводят проверку.

Ранее в Магнитогорске алкогольная вечеринка школьников в кафе закончилась дракой.

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