В Уфе женщина пригрозила продавцу ножом и вынесла из магазина плюшевого медведя

Жительница Башкирии совершила ограбление ради мягкой игрушки, сообщает «Сапа».

Недавно в цветочный магазин на улице Машиностроителей в Уфе зашла женщина в заляпанной кровью кофте и с опухшей губой. Она заявила, что достанет из кармана нож. Продавщица испугалась ее маргинального вида и поверила угрозам неизвестной, которая выбрала плюшевого медведя и покинула магазин.

По данным Telegram-канала, дерзкое ограбление совершила 38-летняя Лилия А. Женщину уже задержали. Был ли нож у нее действительно при себе, не уточняется. Мотивы уфимки также остаются неизвестными.

Ранее мужчина с пистолетом ради шутки попытался ограбить два кафе в московском ТЦ.