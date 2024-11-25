Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин ради подарка для матери

В Черногорске 16-летний подросток может получить четыре года колонии за ограбление цветочного магазина. Об этом сообщает УМВД республики Хакасия.

16-летний житель Черногорска планировал поздравить мать с праздником, он зашел в цветочный павильон и попросил продавца собрать ему букет. Рассчитываться за покупку юноша не планировал, когда флорист протянула цветы, он отвлек ее внимание и, схватив розы, выбежал из помещения.

Сотрудница торговой точки обратилась в правоохранительные органы, вора удалось оперативно задержать. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, за грабеж ему может грозить до четырех лет лишения свободы .

До этого сообщалось, что в Саранске подростки ограбили знакомого, надев на голову женские чулки. Они подкараулили мужчину, с которым были знакомы, избили его, применили газовый баллончик и похитили у потерпевшего барсетку с мобильным телефоном. Нападавших задержали и обвинили в разбое, совершенном группой по предварительному сговору с использованием предметов, применяемых в качестве оружия. Кроме того, следователи доказали причастность одного из несовершеннолетних к краже мобильного телефона у той же жертвы месяцем ранее.

Ранее полицейские поймали детей, пытавшихся ограбить магазин в Петербурге.