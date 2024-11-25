Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин ради подарка для матери

В Хакасии подросток ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери

close
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Черногорске 16-летний подросток может получить четыре года колонии за ограбление цветочного магазина. Об этом сообщает УМВД республики Хакасия.

16-летний житель Черногорска планировал поздравить мать с праздником, он зашел в цветочный павильон и попросил продавца собрать ему букет. Рассчитываться за покупку юноша не планировал, когда флорист протянула цветы, он отвлек ее внимание и, схватив розы, выбежал из помещения.

Сотрудница торговой точки обратилась в правоохранительные органы, вора удалось оперативно задержать. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, за грабеж ему может грозить до четырех лет лишения свободы .

До этого сообщалось, что в Саранске подростки ограбили знакомого, надев на голову женские чулки. Они подкараулили мужчину, с которым были знакомы, избили его, применили газовый баллончик и похитили у потерпевшего барсетку с мобильным телефоном. Нападавших задержали и обвинили в разбое, совершенном группой по предварительному сговору с использованием предметов, применяемых в качестве оружия. Кроме того, следователи доказали причастность одного из несовершеннолетних к краже мобильного телефона у той же жертвы месяцем ранее.

Ранее полицейские поймали детей, пытавшихся ограбить магазин в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами