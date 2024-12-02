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В Екатеринбурге мужчина изнасиловал двоих детей и получил срок 18 лет

В Екатеринбурге мужчина получил 18 лет за изнасилование двоих детей

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Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, которого обвиняли в изнасиловании двоих детей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Изначально мужчине вменяли шесть эпизодов, но наказание назначили только по двум. Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, которые фигурант разбирательств проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, 15 лет осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей.

Суд также обязал мужчину выплатить пострадавшим по 1,5 миллиона рублей.

До этого в Екатеринбурге мигранта задержали за надругательство над дочерью соседки. Инцидент произошел в общежитии, где семья жила рядом с иностранцем. Утром женщина проснулась и поняла, что на нее лег пьяный сосед и пытался изнасиловать, но россиянка отбилась. В тот же день он надругался над девочкой.

Ранее юная петербурженка решила вытряхнуть коврик и обнаружила у себя в квартире мужчину.

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