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Юная петербурженка решила вытряхнуть коврик и обнаружила у себя в квартире извращенца

Mash: незнакомец ворвался в квартиру петербурженки и угрожал ей изнасилованием

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Петербурге незнакомец ворвался в квартиру 18-летней девушки, когда та решила вытряхнуть коврик, и угрожал ей изнасилованием. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Гражданском проспекте. Петербурженка решила вытряхнуть коврик, который лежал у входной двери, и в этот момент к ней в квартиру ворвался незнакомец. Пьяный мужчина, которому на вид было около 50 лет, стал домогаться девушки и угрожать ей изнасилованием.

Однако россиянка не растерялась и отвлекла злоумышленника разговорами и предложениями выпить чаю, пытаясь освободить себе выход из квартиры. Как только незнакомец освободил проход, она выбежала из дома и обратилась в правоохранительные органы.

Стражи порядка занимаются поисками злоумышленника. Сообщается, что девушка испытала сильное эмоциональное потрясение.

Ранее пьяный мужчина пытался изнасиловать экс-возлюбленную и изрезал ее пожилую мать в Ноябрьске.

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